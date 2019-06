CorSport - Mario Rui-Benfica, nei prossimi giorni si potrebbe chiudere

Nel mercato in uscita del Napoli potrebbero salutare anche il terzino sinistro Mario Rui, il centrocampista centrale guineano Amadou Diawara e forse anche l'attaccante esterno Simone Verdi. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Per il portoghese si registrano alcune richieste: in principio era “duello” fra Milan e Toro (in vantaggio i rossoneri) ma strada facendo, fra i duellanti, s’è inserito prepotentemente il Benfica. Tanto che nei prossimi giorni si potrebbe chiudere a favore dei portoghesi, e chissà che nella trattativa non possa rientrare Alejandro Grimaldo (mancino come lui, che non ha ancora rinnovato col club lusitano)"