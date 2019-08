CorSport - Malessere Milik, con Icardi potrebbe sentirsi di troppo: lo spazio è per un uomo-gol

Calciomercato Napoli - Per un Icardi che potrebbe venire c'è una situazione legata a Milik che potrebbe cambiare. Già perché se l'argentino è il sogno dei tifosi azzurri, è anche vero che per l'attacco c'è spazio per uno solo. E il polacco in questo senso ne pagherebbe le spese. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di malessere da parte di Arek, fisico in primis perchè sono giorni che si allena a parte. Ma forse anche mentale, non è facile restare sul pezzo quando la tua squadra sta cercando uno così forte per il tuo ruolo...

Icardi-Napoli, malessere Milik: il caso