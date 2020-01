CorSport - La Roma si fionda su Politano, Petrachi lo blocca e gli chiede di aspettare: il punto sulla situazione

Ultime notizie mercato Napoli - Il Napoli è vigile sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti da regalare a Rino Gattuso per metterlo nelle condizioni ideali per dare il massimo. La priorità resta quella di individuare un calciatore in grado di agire da vertice basso di un centrocampo a tre e, quasi sfumato Torreira, sembra Stanislav Lobotka il primo della lista. Oltre a questo profilo, però, agli azzurri è stato più volte accostato in questi giorni anche Matteo Politano, chiuso all'Inter e di cui si è parlato a proposito di un possibile scambio proprio tra azzurri e nerazzurri con Llorente. Proprio a proposito dell'ex Sassuolo arrivano delle novità dal sito del Corriere dello Sport: Politano, infatti, sarebbe stato bloccato dalla Roma che ha individuato in lui il sostituto ideale di Cengiz Under, che potrebbe salutare la Capitale visto che non ha mai entusiasmato Fonseca. Petrachi avrebbe chiesto all'esterno destro di aspettare qualche giorno prima di decidere il proprio futuro, congelando così le altre ipotesi che portano a squadre come Atalanta, Fiorentina e per l'appunto il Napoli. Ricordiamo che il calciatore è un prodotto del settore giovanile del club giallorosso e dunque per lui si tratterebbe di un ritorno.