CorSport - Koulibaly via? Il Napoli studia il doppio colpo in Francia, tra i profili studiati c'è anche un over 30

Calciomercato Napoli - Il Napoli di De Laurentiis non può e non si farà trovare impreparato nel momento in cui dovesse concretizzarsi l’addio del difensore centrale Kalidou Koulibaly. Ne parla il Corriere dello Sport:

“Il casting è in atto. Con l’idea di un doppio colpo in Francia, targato Lilla: perché se in attacco i riflettori sono puntati sul nigeriano Osimhen, 21 anni di forza ed esplosività, in difesa si guarda a Gabriel Magalhães, paulista purosangue che in questa stagione ha collezionato 34 presenze e 1 gol tra Ligue 1 e Champions. E vai con l’esperienza internazionale. Tra i profili resiste ancora quello di Jan Vertonghen, trentatreenne belga e prossimo svincolato dal Tottenham: stuzzica, certo, ma il Napoli predilige da sempre i giovani”