CorSport - Koulibaly non serenissimo per la trattativa Napoli-City, l'offerta da 60mln deve essere ritoccata

Calciomercato Napoli - Il difensore centrale del Napoli Kalidou Koulibaly ha da tempo l’accordo con il Manchester City ed è in attesa di capire quando l’offerta da 60 milioni di euro (50+10 di bonus) sarà ritoccata. Come vuole il Napoli, secondo il Corriere dello Sport:

“A proposito di Premier: Ramadani, il manager di Koulibaly, continua a lavorare con il City e con il club azzurro in veste di intermediario per definire la telenovela della cessione di Kalidou. Non esattamente sereno, di questi tempi, ma ci può stare. Proprio come la pretesa del Napoli: 70 milioni più 10 di bonus, a fronte dei 50 più 10 offerti da Manchester”