CorSport insiste: Roma-Giuntoli, ADL libererebbe il DS senza problemi

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla Roma: "Non è previsto al momento un nuovo direttore sportivo. Le operazioni di mercato saranno condotte da Fienga con il supporto di De Sanctis, che aspetta di conoscere i programmi dei nuovi proprietari. Si cerca un profilo italiano e d’esperienza. Paratici non lascerà la Juve, ma ha perso alcune deleghe. Ausilio ha altri due anni di contratto con l’Inter, ha più possibilità di muoversi, considerati i rapporti tesi con Conte. Sembra il favorito. Giuntoli guadagna 1,2 milioni l’anno per altri quattro anni al Napoli, De Laurentiis lo libererebbe senza problemi. Petrachi spera di avere un contatto con i nuovi proprietari in questa settimana. Se ne riparlerà dopo il mercato. Che per la Roma sarà incentrato sulle cessioni, quindi sarà gestito soprattutto dai procuratori".