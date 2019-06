CorSport - Il Real Madrid insiste per Koulibaly: nessuna apertura da Da Laurentiis, a meno che non versino la clausola di 150 mln

Calciomercato Napoli - Il Real Madrid insiste per Kalidou Koulibaly, il difensore senegalese di proprietà del Napoli. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sarebbe già la seconda volta che i Blancos arrivano a strizzare l'occhio con il Napoli per il gigante della difesa. Già in passato c'è stato un approccio intorno ai 90 milioni di euro, cifra nemmeno considerata da Aurelio De Laurentiis.

Ad oggi il Real Madrid è tornato a farsi sentire, sapendo anche che al Napoli piacciono Ceballos, Llorente e Theo Hernandez. I Blancos possono prendere gli azzurri per la gola, ma Aurelio De Laurentiis non si schioda dai suoi categorici 'no'. A meno che, riferisce il Corriere dello Sport, il Real Madrid non voglia versare l'intero ammontare della clausola di 150 milioni di euro.