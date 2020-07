CorSport - Il Napoli non ha gradito l'apertura di Milik alla Juventus, si guarda alla cessione all'estero: possibile sconto fino a 30mln per Tottenham ed Atletico

Calciomercato Napoli - Per la Juventus il dopo Higuain rappresenta una delle priorità da affrontare. C'è Milik in pole position o forse è il caso di dire che c'è la Juventus in cima alla lista delle preferenze del polacco del Napoli. Ne parla il Corriere dello Sport:

“Senza rinnovo il Napoli sembra ritrovarsi costretto a valutare ipotesi alternative alla richiesta da almeno 40 milioni solo cash, ad esempio uno scambio: Luca Pellegrini (più conguaglio) o Bernardeschi potrebbero rappresentare le carte giuste, anche considerando l'assoluto gradimento di Milik per la Juve e quel contratto da 4-4,5 milioni netti a stagione sul piatto. Preferirebbe cederlo altrove però il Napoli, che questa apertura alla Juve non l'ha propriamente gradita: occhio quindi a Tottenham e soprattutto Atletico Madrid, per loro potrebbe esserci uno sconto sul prezzo anche fino a 30 milioni, ma anche alla Roma che sottotraccia osserva con grande attenzione la situazione”