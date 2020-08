CorSport - Il Napoli chiede insistentemente Veretout! Ecco cosa filtra dagli ambienti Roma sulla cessione del francese

Ultime mercato Napoli - Dan Friedkin è in vacanza, ma segue da vicino il mercato della Roma. E’ in costante contatto con Fienga, come racconta il Corriere dello Sport:

"Il mercato della Roma sarà portato avanti con quel che passa il convento. Dzeko sarà sostituito da Milik, Kolarov non sarà sostituito, perché a sinistra la Roma ha Spinazzola e il giovane Calafiori. Friedkin ha indicato la strada, sono stati tolti dal mercato Zaniolo e Pellegrini e non sarà ceduto neppure Veretout, considerato indispensabile da Fonseca e richiesto insistentemente dal Napoli"