CorSport - Il Betis ha fatto un sondaggio con Milik, Napoli galvanizzato dall’apertura di Icardi a trattare

Il doppio attacco del Napoli: tra le linee con Pepé, e con Giuntoli pronto a saltare su un aereo per la Francia; e al centro dell’area con Icardi, l’uomo dei 30 gol ambiti da De Laurentiis nonché il marito di una manager dagli occhi cangianti. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Un azzurro molto Napoli: galvanizzato dall’apertura di Maurito a trattare, già in contatto con l’Inter e ora in attesa di affondare il grande colpo. Mauro o Pepé: basta scegliere se insistere tra le linee oppure sul centravanti puro. A proposito: in Spagna, e precisamente a Siviglia, raccontano che il Betis ha fatto un sondaggio con Milik”