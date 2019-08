CorSport - Icardi-Napoli, contatto tra Giuntoli e Ausilio dagli Stati Uniti: per sbloccare l'affare serviranno due elementi

Calciomercato Napoli - Il Napoli sta agendo anche per quello che sarebbe il vero, grande colpo del mercato italiano: l’acquisto di Mauro Icardi. È disposto a venire, apre al cospetto di un ingaggio importante: intorno ai 7,5 milioni. Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, intesa ancora da trovare con l’Inter:

“Parte dalla richiesta di 75-80 milioni di euro, ma sarebbe molto più disposta a chiudere l’affare con gli azzurri piuttosto che con la Juventus. Dopo i colloqui tra De Laurentiis e Marotta di un paio di settimane fa, l’ultimo contatto è andato in scena di recente tra i direttori sportivi, Ausilio e Giuntoli. Direttamente dall’America. Per sbloccare la situazione in maniera definitiva serviranno due elementi: cancellare il pericolo Juve, definire gli ultimi aspetti dell’accordo con il giocatore e con Wanda Nara. La richiesta d’ingaggio è intorno ai 7,5 milioni, fermo restando la gestione dei diritti d’immagine”