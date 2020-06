CorSport, Giordano: "Il Napoli ha pensato a Stengs dell'AZ Alkmaar, in attacco dipende dal futuro di quattro azzurri"

Ultime mercato Napoli - A Radio Marte, durante Marte Sport Live, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano, rilasciando alcune dichiarazioni:

”Giuntoli a Sky ha detto tante cose interessanti. Nessuna verità clamorosa, ma fa piacere l’apertura per Callejon e la permanenza di Gattuso come centro del nuovo progetto del Napoli. Il nuovo nome dell’attacco dipenderà molto da cosa succederà con Milik, Llorente, Lozano e Younes. La vera esigenza sarà trovare l’eventuale sostituto di Callejon, elemento raro dal punto di vista tecnico-tattico. Boga è il primo nome per l’esterno sinistro, perché conosce il calcio italiano ed è moto forte, anche se pure Everton non è male, anzi. Azmoun piace molto, mentre a destra un pensiero è stato fatto su Stengs dell'AZ Alkmaar ma preferirei restasse Callejon. Della Roma prenderei immediatamente Pellegrini e Under, mi piacciono moltissimo”