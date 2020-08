CorSport - Gabriel-Napoli, stretta di mano e opzione morale per ADL: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Quando Kalidou Koulibaly partirà, pur avendo Manolas e Maksimovic (i potenziali titolari) e Rrhamani da inserire, servirà un quarto centrale: in vantaggio nettissimo c’è Gabriel dos Santos Magalhães (23 a dicembre) per il quale, a margine della trattativa Osimhen, Aurelio De Laurentiis ha ottenuto qualcosa che potremmo definire opzione morale, concessa al «modico» prezzo di 25 milioni di euro. La pressione dell’Everton di Ancelotti è ancora palpabile, il Napoli ritiene di essere al sicuro, confortato dalla stretta di mano di Lopez, e comunque dà occhiate in giro: nell’elenco dei desideri (alternativi) c’è Pezzella della Fiorentina, tra le candidatura è entrata anche quella di Jullien del Celtic, ma Gattuso ha già spiegato che Gabriel gli piace un sacco".