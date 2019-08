CorSport - Dopo Lozano è tempo di cessione: Verdi attende Torino, ma il Napoli riflette sul suo futuro. Ounas chiede spazio: prestito al Lille

Cessioni SSC Napoli - Si attende l'arrivo a Castel Volturno di Hirving Lozano, poi sarà tempo di aprire al mercato in uscita per il Napoli. Le ultime su Simone Verdi e Adam Ounas le racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Verdi sa che il Torino lo reclama, c’è tanto di accordo sulla parola tra De Laurentiis e Cairo, ma c’è anche, per il Napoli, la necessità di avere «doppi» in ogni ruolo, e quindi andrà scelto anche il partente, avendo anche Ounas il desiderio di rimettersi in gioco e di trovare nuove e stimolanti motivazioni. Il francese ha minori certezze, però il Lilla ha dimostrato di voler far sul serio: si dovrà discutere dell’entità del prestito".