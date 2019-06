CorSport - Diawara non rinnova con il Napoli: è addio. La sua cessione sblocca il colpo a centrocampo

Calciomercato Napoli - L'acquisto di Jordan Veretout non è più legato all'eventuale cessione di Allan, anche perché non sembra che possa arrivare una nuova offerta da parte dei parigini per il centrocampista brasiliano del Napoli. Ma, come ribadito spesso, prima di acquistare il Napoli ha bisogno di sfoltire la rosa. A tal proposito Amadou Diawara, come riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, non rinnoverà il suo contratto (scadenza 2021) con il Napoli. Sarà ceduto in questa sessione di mercato estiva, su di lui insiste l'Herta Berlino, ma piace anche a molte squadre di Premier League. Il suo addio libererebbe uno slot a centrocampo. Questo poi verrebbe ricoperto da Veretout della Fiorentina.