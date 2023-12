CorSport - Ci sono almeno sei squadre su Osimhen, definita l'idea del Napoli

Ultime notizie Napoli - Ultima riunione mercoledì, dopo il Braga: apertura reciproca. Roberto Calenda, l’agente di Osimhen, ed il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si sono seduti intorno a un tavolo, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Hanno riaperto la porta del rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 fino al 2026:

“Osimhen ha scritto un romanzo di trionfi e l’inno alla gioia. Però gli manca il nuovo contratto, all’altezza della valutazione degna di uno degli attaccanti più forti del mondo.

L’idea del Napoli non è diversa: sa quanti e quali estimatori vanti Victor soprattutto in Inghilterra (Chelsea in testa, poi United, Liverpool, Arsenal, Newcastle, Psg), ed è consapevole di quanto la scadenza possa assumere un valore in termini di forza contrattuale”