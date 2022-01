CorSport - Balotelli al Newcastle, offerta ufficiale

Ultimissime notizie di calciomercato con il trasferimento di Mario Balotelli che lascia la Turchia e il Demirspor. Arrivano aggiornamenti dal Corriere dello Sport sul cambio di maglia dell'attaccante italiano che ritorna nel campionato a lui tanto caro.

Calciomercato: stanno prendendo Balotelli, l'annuncio del presidente

Vogliono comprare Mario Balotelli che è pronto a tornare nel campionato dov'è cresciuto. Arrivano le ultime notizie su quello che può essere il colpo in questa sessione di mercato di gennaio con il trasferimento di Mario Balotelli al Newcastle in Premier League. Il club inglese, cha ha da poco cambiato proprietà, è intenzionato a fare colpi di livello e ad effetto. Per questo motivo ora il Newcastle vuole acquistare Balotelli e dall’Adana Demirspor arrivano le parole del presidente Murat Sancak che svela tutto: “Per Mario è arrivata una proposta da 6 milioni. Se non me ne offrono 10 milioni non lo lascerò andare. Siamo come fratelli e se gli dico di non andare, non andrà”

Tutte le news sul calciomercato e sulla Serie A