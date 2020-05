CorSport - Allan può lasciare, Ancelotti lo vorrebbe all'Everton! Il Napoli valuta il sostituto

Ultime notizie calcio - In Argentina è rimbalzata la voce di un interesse concreto del Napoli nei confronti del centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Per cedere Nandez la richiesta di partenza si aggira intorno ai 35 milioni. Il Napoli valuta attentamente questa pista soprattutto in virtù della questione relativa ad Allan: il giocatore di Rio ha vissuto in questa stagione momenti piuttosto complessi, sfociati tra l'altro anche nell'esclusione dalla trasferta di Cagliari per decisione di Gattuso. Ancelotti lo vorrebbe all'Everton"