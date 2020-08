CorSport - Affare Bernardeschi, Raiola vuole sciogliere i dubbi sull'ipotesi Napoli! In ballo questioni legate a sponsor

Mino Raiola a Castel di Sangro, ieri, è stato accolto dalla curiosità sul suo arrivo nel ritiro del Napoli, come racconta il Corriere dello Sport:

"Raiola è, da poco, il nuovo procuratore di Bernardeschi, contropartita scelta dal Napoli per intavolare un discorso con la Juventus legato a Milik. L'esterno, 26 anni, talento ad intermittenza negli ultimi anni bianconeri, ha qualche dubbio sull'ipotesi azzurra. Sta provando a scioglierli Mino, servirà un lavoro ai fianchi, in ballo non ci sono solo questioni economiche ma anche sponsor (dunque i diritti d'immagine) e ambizioni personali del calciatore"