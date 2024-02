CorSera - PSG su Osimhen: è lui il sostituto di Mbappé, la cifra per strapparlo al Napoli

Calcioemrcato Napoli - Il PSG prepara l'assalto a Victor Osimhen: il Paris Saint-Germain infatti si prepara ad assistere al passaggio a parametro zero di Mbappé al Real Madrid ed è a caccia del sostituto.

L'identikit del sostituto di Mbappé al PSG, secondo il Corriere della Sera, è proprio Victor Osimhen dal Napoli:

"Così se Mbappé si appresta a firmare un quinquennale da 70 milioni lordi a stagione e bonus alla firma da 125, il Psg non può correre il rischio di farsi trovare impreparato. Negli ultimi giorni il nome che ha acceso la fantasia dei parigini è quello di Rafa Leao, la stella del Milan dal rendimento ondivago.

Non è il portoghese l’unico oggetto del desiderio dei francesi, a caccia di un attaccante prolifico, imprendibile nella corsa e devastante nelle ripartenze. L’identikit conduce a Victor Osimhen, che in un’intervista alla CBS aveva prefigurato un addio a Napoli a fine stagione. «Ho già deciso quale sarà il prossimo passo da fare al termine del campionato. Ho il mio piano. Penso che il 60% delle voci di mercato che mi riguardano sono legate alla Premier, uno dei campionati più grandi del mondo».

Non proprio un giuramento d’amore eterno al Napoli. «Ma lo sapevamo che sarebbe andato via, al Real, al Psg o a una squadra inglese» la conferma di De Laurentiis. Il nigeriano, che con la sua nazionale approda ai rigori alla finale di coppa d’Africa, andrà via per una cifra non inferiore ai 120 milioni della clausola inserita da ADL".