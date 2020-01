CorSera - Il Barça deluso incontra Xavi: Valverde è arrivato al capolinea?

Ultimissime Calcio Napoli - Secondo quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere della Sera, potrebbe esserci un cambio di panchina nel Barcellona:

"Il beffardo k.o. contro l’Atletico Madrid in Supercoppa di Spagna, arrivato solo nel finale e dopo aver dominato per l’intero incontro, potrebbe costare la panchina al Barcellona a Ernesto Valverde, se non subito probabilmente in estate. Secondo quanto riportato dalla radio catalana RAC1, ieri la dirigenza blaugrana (il ds Eric Abidal e il Ceo Oscar Grau) avrebbe incontrato a Doha Xavi Hernandez (foto), ex bandiera blaugrana e attuale allenatore dell’Al Sadd. Secondo l’emittente, sempre molto vicina agli «spifferi» della Ciutat Esportiva, i due avrebbero sondato la disponibilità di Xavi, 17 anni al Barcellona con più di 500 partite giocate, nel caso di uscita, anticipata o estiva, del Txingurri.

L’ex capitano della Barca non ha mai nascosto il suo desiderio di guidare i blaugrana in futuro, pur sapendo che la panchina catalana richiede non solo entusiasmo ma anche grande capacità ed esperienza. Dopo la sconfitta contro l’Atletico, il cda del club (scrive il Mundo Deportivo) ha ribadito la fiducia al tecnico e Guillermo Amor, responsabile dei rapporti istituzionali del Barça, ha assicurato che l’esonero non è stato preso in considerazione. Secondo la versione del club, il viaggio di Abidal a Doha era già programmato prima della partita ed era finalizzato a far visita a Dembelé che sta proseguendo la riabilitazione. Approfittando della visita però la dirigenza blaugrana ha pensato bene di incontrare con Xavi".