CorSera - Calda la pista Koulibaly-Juve dopo i 20 milioni di Demiral, il Napoli ha individuato il sostituto: il nome

Ultime news SSC Napoli - In questo calciomercato, lo sappiamo, si parlerà di Koulibaly ancora per molto. A meno che non si trovi l'accordo per il rinnovo col Napoli, che però ad oggi risulta difficile visto che il senegalese chiede almeno 5 milioni per firmare subito. E allora l'edizione odierna del Corriere della Sera rilancia l'ipotesi Juventus.

Koulibaly

Koulibaly-Juve, il Napoli si cautela con Kim Min-Jae

Il Corriere della Sera infatti sull'affare Koulibaly-Juve, scrive: