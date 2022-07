CorSport - Roma scatenata: è fatta per Wijnaldum

Calciomercato - Arriva la notizia del trasferimento di Wijnaldum alla Roma. E' fatta per il passaggio del centrocampista olandese in Serie A. Come rivelato dal Corriere dello Sport, c'è l'accordo tra PSG e la Roma per il prestito con obbligo di riscatto di Wijnaldum. Riscatto fissato a 10 milioni di euro.