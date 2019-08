CorrSport, Marolda a CN24: "Con Icardi sarebbe un mercato eccellente. Verdi? Giusto vada a giocare, Lozano lo chiude"

Calciomercato Napoli - Francesco Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Tra Icardi e James serve Icardi, o comunque un giocatore capace di trasformare in gol tutto il lavoro che il Napoli fa in attacco. La squadra deve avere un bomber in grado di essere spietato. Il mercato del Napoli non è male, anzi sono stati investiti soldi e sono arrivati uomini richiesti da Ancelotti. Si sta facendo il possibile per acquistare Icardi e mai ricordo che il club si sia piegato a certe richieste. Il mercato è soddisfacente, diventerebbe eccellente con Icardi. Con Milik sono stati compiuti tanti errori, anche dai giocatori che hanno chiamato l'argentino e l'hanno fatto sapere. Una grande squadra con grandi ambizioni deve avere una coppia di giocatori buoni in tutti i ruoli. Milik e Icardi possono coesistere. Verdi? Sempre pensato che fosse un ottimo elemento, gioca con i due piedi. Però mi ha deluso anche dal punto di vista caratteriale. Mi dispiacerebbe dovesse andare via, ma con l'arrivo di Lozano troverebbe ancora meno spazio. Meglio vada a giocare".