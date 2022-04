CorrSport - Lazio: Zaccagni pronto ad essere sacrificato, ritorno di fiamma con il Napoli?

Calciomercato Napoli - Ultime notizie di calciomercato sul Napoli e la Lazio pronta a cedere Mattia Zaccagni in estate. Il calciatore biancoceleste è in uscita e può esserci un ritorno di fiamma con il Napoli, squadra che ha provato a prenderlo tra gennaio e l'estate del 2021. Per una buona proposta può essere ceduto a sorpresa. Lotito non sarebbe contrario ad inserirlo tra i "sacrificabili", anche se l'eventuale proposta dovrebbe essere davvero interessante. A riportarlo è il sito del Corriere dello Sport.