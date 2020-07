CorSera - Messi interrompe le trattative col Barcellona: sulle sue tracce ci sono Juve, Inter, PSG e City, ma costa almeno 200 milioni

Ultime notizie mercato - Resta ancora tutto da scrivere il futuro di Lionel Messi. Il fenomeno argentino, infatti, secondo la nota trasmissione radiofonica El Larguero, deluso dall'atteggiamento del Barcellona, avrebbe deciso di interrompere le trattative per il rinnovo di contratto a causa delle divergenze con il presidente Bartomeu e per un rapporto sempre più complicato con Quique Setien. Sulle sue tracce ci sono, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Manchester City, PSG, Inter e Juventus ma si tratta di un sogno molto caro. Secondo i dati di Football Leaks, Leo guadagna 60,3 milioni di euro più 10,6 milioni di bonus, per un totale di 71 milioni. A questi andrebbero aggiunti 63,5 milioni all'atto della firma del contratto e 70 milioni come bonus di fedeltà. Va da sé, dunque, che si tratta di cifre enormi che difficilmente potranno essere sopportate da qualsiasi club.

