CorrSera: ADL può fare la rivoluzione, Gattuso-Giuntoli a rischio! Già col Bologna se è flop

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera riferisce che il futuro di Rino Gattuso sulla panchina azzurra è appeso ad un filo. Il quotidiano spiega le motivazioni: "Ci sono duecentocinquanta milioni di motivi che preoccupano Aurelio De Laurentiis, in una stagione che rischia di trasformarsi per il Napoli in un fallimento tecnico, dunque economico, per un club che 150 milioni di euro li ha investiti da gennaio 2020 a gennaio 2021 e altri 100 li ha in bilancio come monte ingaggi".

Gattuso Giuntoli a rischio licenziamento?