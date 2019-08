CorSera - Ancelotti telefona a Icardi e aspetta sempre James: il tecnico si sta muovendo nelle ultime ore

L'edizione odierna del Corriere della Sera dedica spazio anche al calcio mercato Napoli in entrata, in particolar modo alle trattative che fanno sognare i tifosi che riguardano il reparto avanto: sul tavolo Icardi, James Rodriguez e Lozano.

Calciomercato Napoli, Ancelotti telefona a Icardi

A dodici giorni dall’esordio in campionato, la sera di sabato 24 a Firenze, Carlo Ancelotti ha fretta. Da tutta l’estate aspetta James Rodriguez, per il quale l’infinita trattativa con il Real ancora non si è sbloccata. Perez, che non conta più sul colombiano conteso anche dall’Atletico Madrid, intende monetizzare con una cessione a titolo definitivo. Aurelio De Laurentiis non vuole spingersi oltre il prestito oneroso con diritto di riscatto. Il tempo scorre. E sul fronte Lozano, tra continui e piccoli progressi, l’affare pare essersi sbloccato sulla cifra di 42 milioni. E ieri a Napoli è arrivato Raiola per risolvere il problema dei diritti d’immagine. «Cerchiamo un attaccante che sappia ribaltare l’azione in maniera veloce» ha dichiarato il ds Giuntoli dopo il 4-0 rimediato dai partenopei in amichevole con il Barcellona. Il sogno per il reparto offensivo resta Mauro Icardi, per il quale dopo il contatto De Laurentiis-Wanda, nelle ultime ore si sta muovendo Carlo Ancelotti. Ha convinto al telefono Manolas, chissà se persuaderà anche l’argentino.