Coronavirus, Il Mattino - Gattuso approfitta per visionare calciatori consigliati per il futuro, chiama Giuntoli tutti i giorni

Calciomercato Napoli - Gattuso e il Coronavirus, Il Mattinoriporta questi giorni lontani dal terreno di gioco dell'allenatore del Napoli che rispetta le norme di sicurezza restando in casa. L'allenatore azzurro scende nel suo giardino praticamente tutti i giorni e lì fa quello che più lo diverte, giocare a calcio con il figlio Francesco. Ore e ore di tiri in porta, passaggi, rimproveri e consigli. Con l'obiettivo di non pensare a nulla.

Calciomercato Napoli: Gattuso chiama Giuntoli e visiona obiettivi

Hobby non ne ha, Gattuso. La sua vita è il calcio. Vede partite e calciatori, ma se molti di noi si sono gustati le repliche del Mondiale del 2006 in questi giorni, con il giovanissimo Ringhio a dominare tedeschi e francesi, lui non lo ha fatto. Magari, questa è roba di quando andrà in pensione, non certo di ora. Il calcio non si ferma: ci sono da vedere notte e giorno partite italiane ed estere, ci sono da visionare i video dei calciatori che gli vengono consigliati per il futuro.Parla ogni giorno con Giuntoli e Pompilio. Quando gli viene in mente qualcosa, parte un messaggio vocale personalizzato. Ma senza mettere pressione.