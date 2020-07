Corbo: "Si dà per scontata la cessione di Milik, il Napoli non tira neanche sul prezzo! Si può credere alla favoletta di Osimhen? Mistero creato ad arte?"

Ultimissime calciomercato Napoli. La visita di Victor Osimhen ha acceso le speranze della piazza partenopea di vedere un grande colpo estivo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Ad oggi non è ancora chiaro se Osimhen, alla fine, accetterà la proposta del Napoli ma trapela molta fiducia sulla riuscita dell'operazione. Non è dello stesso parere Antonio Corbo, che parla di "favoletta creata ad arte".

Corbo: "Osimhen-Napoli favoletta creata ad arte"

Deprime il mercato. Il Napoli lascia scrivere. Una tecnica per tenere alta l’attenzione, secondo Antonio Corbo che nel suo editoriale su Repubblica scrive:

“Milik è richiesto da molti club, avrebbe già un patto con la Juve. Il Napoli può davvero farne a meno? Si dà per scontata la cessione di Milik. Il Napoli non tira neanche sul prezzo. Forse perché sa di aver sbagliato a non rinnovargli il contratto e rischia di perderlo nel 2021 gratis? Chi lo sostituirà? Si può credere alla favoletta di Osimhen che viene a Napoli, fa di tutto per farsi notare, sceglie l’albergo del Napoli al Corso Vittorio Emanuele, il Britannique Naples, ma non parla con i giornalisti. Un mistero creato ad arte? Un giorno si saprà perché, bisogna però raccomandare al Napoli di gestire meglio la cessione di Milik. Va sostituito con un attaccante vero",