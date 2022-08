Sky - Contini ad un passo dalla Sampdoria: agente in ritiro per chiudere con il Napoli

Calciomercato Napoli. Nikita Contini è vicino a salutare nuovamente la maglia azzurra. Questa volta ad attendere il portiere c'è la Sampdoria, che garantirà un'esperienza in Serie A all'estremo difensore.

Della trattativa Contini-Sampdoria ne ha parlato anche Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, che sul suo sito ufficiale scrive:

Il portiere dirà sì alla Sampdoria a metà settimana: in queste ore è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro anche Fabio Pisacane, agente del calciatore azzurro, per portare avanti in maniera decisiva la trattativa che trasferirà Contini a Genova per la prossima stagione, pronto a rilevare i gradi di vice Aureo e giocarsi le sue chances nel massimo campionato.

La trattativa si potrebbe concludere mercoledì o giovedì, con il Napoli che contestualmente continuerà a lavorare per il nuovo portiere da regalare a Luciano Spalletti.