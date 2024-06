Conte risponde all'agente di Di Lorenzo, ha sottolineato un concetto sin dal primo colloquio con ADL

Calciomercato SSC Napoli - Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Mario Giuffredi ieri ha detto ad Antonio Conte che al momento non esiste la possibilità di un passo indietro e di un finale diverso dalla cessione di Giovanni Di Lorenzo.

Conte ha registrato il messaggio, ma poi ha ribattuto:

"Antonio ritiene Di Lorenzo un pilastro della rifondazione e sin dal primo colloquio con De Laurentiis ha sottolineato come il suo progetto dovrà ripartire dal capitano e da Kvara.

La posizione non cambierà nelle prossime settimane, il contratto rinnovato un anno fa, per altre quattro stagioni, rende più solida l’idea di Conte. Antonio ha messo in chiaro le cose: tutti devono contribuire alla risalita, a partire da Di Lorenzo. La Juve se ne faccia una ragione"