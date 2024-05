Conte-Napoli, Sky - Accelerata e nuovo contatto oggi: il tecnico e ADL mai così vicini ad un accordo

Ultime notizie calciomercato - Sono ore decisive per il futuro della panchina del Napoli, legata anche all'incontro tra Percassi e Gasperini (cresce l'ottimismo per una permanenza dell'allenatore a Bergamo), nome forte, appaiato a quello di Antonio Conte. Il presidente del Napoli ha accelerato su Conte: "le parti hanno riattivato i contatti, si sono fatti passi avanti e c’è la voglia di chiudere un accordo". Lo scrive Sky Sport.

Le ultime news su Antonio Conte-Napoli arrivano stamattina a Sky Sport 24 dall'inviato a Castel Volturno Massimo Ugolini:

"Il condizionale è d'obbligo, ma potrebbero essere ore decisive per la panchina del Napoli. Oggi il secondo incontro Gasperini-Percassi, era un nome forte nella lista di De Laurentiis al fianco di quello di Antonio Conte. Segnale di provare a continuare insieme fra Gasperini e Atalanta, questo ha indotto De Laurentiis ad accelerare per Antonio Conte, le parti hanno riattivato e riacceso i contatti: nella giornata odierna ci sarà un ulteriore contatto. Ci sono stati passi di avvicinamento rispetto a quanto accaduto due settimane fa, una proposta che non era stata accolta in toto da Antonio Conte. Ora sono stati fatti passi in avanti, c'è la voglia di chiudere un accordo fra Manna e Conte, da presentare a De Laurentiis. La priorità è la scelta del nuovo allenatore, le quotazioni di Conte nelle ultime ore sono in fortissimo rialzo. Teniamo aperta l'opzione Pioli, perché i colpi di scena nel mercato del Napoli non sono mai mancati. Bisognerà attendere il contatto tra la società e Antonio Conte per capire se si troverà un'intesa. Oggi potrebbe essere il giorno giusto per capire il futuro della panchina del Napoli, con De Laurentiis che aveva concesso 1-2 giorni di attesa a Gasperini".