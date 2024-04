Conte-Napoli, Il Mattino - Accelerata di ADL in forte pressing: la risposta entro pochi giorni, l'offerta

Calciomercato Napoli - Accelerata di De Laurentiis che vuole stringere per il nuovo allenatore e adesso ci crede per quella che è la sua prima scelta: Antonio Conte. A raccontarlo è l'edizione oggi in edicola de Il Mattino:

"Da Gasperini ad Italiano (passando per Pioli), insomma. Ma in cima ai pensieri di Aurelio De Laurentiis c'è sempre Antonio Conte. Il quarto uomo? Tutt'altro. Più corretto dire il primo, considerando che Conte è sempre stato il nome cerchiato in rosso nei desiderata di DeLA. Praticamente l'unico che potrebbe firmare anche oggi, in quanto libero da vincoli contrattuali [...]. Conte è stato il sogno di una notte di mezza estate che potrebbe finalmente trasformarsi in realtà. Dopo la corte di ottobre (per il post Garcia) e gli ammiccamenti di gennaio (per sostituire Mazzarri) - sistematicamente rispediti cordialmente al mittente - De Laurentiis è tornato all'attacco per avere il tecnico pugliese alle pendici del Vesuvio. Un'accelerata in pena regola per uscire dall'impasse e programmare quanto prima la nuova stagione. Voci di corridoio sussurrano di un forte pressing del patron negli ultimi giorni che attende risposte a breve".