Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte ha messo la faccia, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, per McTominay e Lukaku: “due giocatori che, vista l'età, non garantiscono grosse plusvalenze. Il Napoli ha sempre speso tanto per i cartellini ma sempre in prospettiva: come per Buongiorno e Gilmour”.