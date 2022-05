Conte ha chiesto il prezzo di Zielinski! Il Mattino svela la richiesta del Tottenham a De Laurentiis

Come racconta l'edizione odierna de Il Mattino, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha un debole per il centrocampista polacco Piotr Zielinski.

Il Tottenham chiede Zielinski

Il Tottenham allenato da Antonio Conte ha chiesto il prezzo che resta alto, molto alto, nonostante l'appannamento del finale di stagione.

Conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Spezia-Napoli.

Spezia Napoli: conferenza Spalletti

Spezia Napoli: Spalletti in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Che Napoli ci dobbiamo aspettare in futuro? Una domanda alla quale diventa difficile rispondere adesso, se non impossibile. Quella che è la competitività della squadra dipende da tanti fattori. Per noi ci vuole la capacità di rinnovarsi a fine ciclo. Abbiamo età avanzata in alcuni calciatori e contratti in scadenza. Dobbiamo rinnovarci, restando competitivi. Poi va considerata la capacità di rinnovarsi dei nostri avversari. Quello è il primo obiettivo di tutte le società. Poi è chiaro che i campionati non ti fanno partire dalla differenza della classifica di questa stagione. Si parte tutti da zero. Oltre quelle sette di sempre, con la Fiorentina, con gli investimenti e con Italiano e il suo modo di allenare, il condominio si allarga e dobbiamo essere bravi. Dobbiamo partire dentro quella competizione e finire dentro quella competizione. Ci sono situazioni nelle quali devi rincorrere e lo faremo come abbiamo sempre fatto. Abbiamo dimostrato di avere una squadra di carattere"