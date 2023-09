Conferme su Gattuso, nuova avventura in panchina: annuncio imminente

Calciomercato - Gennaro Gattuso è pronto a ripartire in panchina e lo farà dalla Francia. Come infatti conferma anche TuttoSport oggi in edicola, l’ex allenatore del Napoli è a un passo dal diventare il nuovo tecnico del Lione arricchendo così la sua esperienza internazionale dopo i passaggi al Sion in Svizzera, all’OFI Creta in Grecia e al Valencia in Spagna.

Gattuso al Lione: ecco il contratto del tecnico calabrese

L’allenatore calabrese prenderà il posto dell’esonerato Laurent Blanc, anche grazie al lavoro fatto dal suo manager Jorge Mendes con la proprietà, firmando così un biennale. Ringhio - svela il quotidiano - in estate ha rifiutato una ricca offerta araba proprio nell’attesa di una chiamata interessante sul fronte europeo. L'annuncio è imminente, probabilmente arriverà già nelle prossime ore.