Come giocherebbe il Napoli di Conte con il 3-4-2-1: fantamercato e formazione con l'addio di Osimhen | GRAFICO

Calciomercato SSC Napoli - Nelle ultime ore, si fanno insistenti le voci di una fumata bianca vicina fra Antonio Conte e il Napoli. L'allenatore, che in Italia ha vinto lo scudetto con Juventus e Inter, sarebbe ormai quasi convinto di accettare la proposta di De Laurentiis. Che a sua volta deve fare l'ultimo passo verso il tecnico leccese per accontentare le richieste economiche, di progetto e mercato. Giovanni Manna è al lavoro per chiudere e ottenere l'accordo totale con Conte.

L'ipotetica formazione di Antonio Conte col Napoli

Come giocherebbe il Napoli di Conte col 3-4-2-1

Ma come giocherebbe il Napoli di Antonio Conte? Una certezza, quella già comunicata allo spogliatoio del Napoli, è il passaggio alla difesa a tre: 3-4-2-1 o 3-4-3, poco cambia. Il Napoli cambierà filosofia di gioco. E fra obiettivi di mercato certi (Bellanova, Thuram e Hancko), indiscrezioni di questi giorni e richieste di Antonio Conte (Lukaku, Dorgu e Buongiorno sono pedine che piacciono al tecnico), proviamo a ipotizzare ad oggi come giocherebbe il Napoli di Antonio Conte.

Ecco un ipotetico undici della SSC Napoli 2024/25 fra sogno e realtà, con il 3-4-2-1 di Conte:

Napoli (3-4-2-1): Caprile; Rrahmani/Ostigard, Buongiorno, Hancko; Bellanova/Mazzocchi, Thuram/Anguissa, Lobotka, Olivera/Dorgu; Gudmundsson/Ngonge, Kvaratskhelia/Lindstrom, Lukaku/Dovbyk.