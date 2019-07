Colpo Napoli, a volerlo sono anche i giocatori! Messaggio chiaro di Mertens e Insigne ad ADL

Ultimissime Calciomercato Napoli - Tutto l'ambiente aspetta un campione per fare il salto di qualità. E a volerlo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non sono solo i tifosi.

Perché che ci speri la tifoseria azzurra è anche normale, ma che a spingere siano gli stessi giocatori, cioè quelli che potrebbero anche perdere spazio con l'arrivo di un concorrente in attacco, è invece inedito. Un fatto - sottolinea la rosea - che dimostra come Carlo Ancelotti non solo abbia convinto il presidente Aurelio De Laurentiis ad alzare l'asticella, puntando su giocatori d'esperienza, ma abbia reso partecipi anche i suoi ragazzi perché fare sempre i secondi non piace a nessuno. Dunque si registra anche una crescita mentale di una squadra, la quale non ha paura della concorrenza interna.

"Per vincere servono i campioni. E allora ben venga in attacco qualcuno che ci aiuti a fare più gol", ha infatti riferito Dries Mertens. Il belga osserva con preoccupazione tutti gli acquisti fatti da una Juve già più forte, e vorrebbe che anche il suo Napoli portasse qualche big in azzurro. Sulla stessa linea di pensiero anche Lorenzo Insigne, quando gli si chiede di James Rodriguez: "Lui è un '10' vero, ben vengano i campioni come lui". Il capitano non si nasconde: "Basta arrivare secondi. Vogliamo vincere e per farlo abbiamo bisogno anche di altri giocatori importanti per essere ancora più forti".