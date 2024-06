Colpo Lukaku, Napoli disposto a una sola condizione e arriva una buona notizia

Calciomercato Napoli, novità su Romelu Lukaku indicato come uno dei nomi per l'attacco di Antonio Conte.

Ecco quanto riporta La Repubblica oggi in edicola:

Il Chelsea ha fissato un prezzo alto, 45 milioni di euro, per una cessione a titolo definitivo, ma acquirenti – tranne l’Arabia – non ce ne sono. Questo, dunque, favorirebbe l’ipotesi del prestito (magari con contributo dell’ingaggio), unica formula gradita al Napoli per completare l’operazione. Conte ha già parlato con Lukaku ottenendone il gradimento.