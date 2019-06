Colpo di scena, era in pugno del Napoli: clausola pagata da un club di Premier League!

Ultimissime calcio Napoli - Pablo Fornals è ad un passo dal West Ham. La SSC Napoli segue da gennaio il centrocampista del Villarreal. Colpo di scena per Cristiano Giuntoli che aveva in pugno il calciatore da diverso tempo in attesa di uno sconto del club spagnolo. Fornals però ora è pronto giocare per la Premier League.

Calciomercato Napoli - Le ultimissime di oggi

Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di Marca. Il centrocampista del Villarreal, classe '96, avrebbe trovato l'accordo con il blub inglese per il trasferimento in Premier League. Affare praticamente chiuso con il pagamento della clausola rescissoria di 27 milioni di euro. Il Napoli che lo ha seguito e tenuto in pugno per diversi mesi senza mai cercare l'affondo decisivo, complice anche un accordo lontano con il club spagnolo che pretendeva già da gennaio il pagamento della clausola rescissoria.