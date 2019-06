CN24 - Smentito l'interesse del Napoli per Daniele Baselli

Ultimissime mercato Napoli: Calcio Napoli 24 smentisce la pista di mercato che conduce a Daniele Baselli, centrocampista, 27 anni, in forza al Torino. Nei giorni scorsi erano di nuovo rimbalzate indiscrezioni secondo le quali il club azzurro avrebbe sondato con Cairo la possibilità di scambiare Baselli con Verdi, che piace tanto al Torino.

SMENTITE SU BASELLI AL NAPOLI

Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calcio Napoli 24, nel corso di "Pizza e Mercato" sul canale 296 del digitale terrestre, fonti vicine al calciatore non confermano l'interesse del Napoli. Al momento Baselli è l'ipotesi privilegiata della Lazio in caso di cessione di Milinkovic-Savic.