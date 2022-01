CN24 - Axel Tuanzebe è già a Napoli! Oggi l'arrivo in città, sarà il primo acquisto [FOTO]

Ultime calciomercato Napoli - Mancano solo le visite mediche già fissate, poi l'annuncio classico di Aurelio De Laurentiis: Axel Tuanzebe è il primo acquisto di gennaio della SSC Napoli.

Tuanzebe Napoli, il difensore è già in città

Come raccolto dalla nostra redazione, Axel è già in città: Tuanzebe è arrivato oggi a Napoli, seguirà il match di stasera con la Juventus soltanto in tv. Poi le visite mediche e si aggregherà ai compagni per preparare la sfida alla Sampdoria, Covid permettendo.

Tuanzebe è del Napoli

Arriva in prestito dal Manchester United il nuovo difensore che ha già potuto ammirare la vista del Vesuvio e del panorama di Napoli, direttamente dall'hotel di Via Catullo, il BW Signature Collection Hotel Paradiso.

Questo lo scatto di suo fratello, che gli fa anche da manager e che quindi l'ha accompagnato all'arrivo a Napoli per l'inizio della sua avventura: