CN24 - Osimhen resterà un'altra notte a Napoli: l'attaccante prolunga la sua permanenza in città

Calcio mercato Napoli - Victor Osimhen non lascerà in giornata la Campania, direzione Francia. L'attaccante del Lille, che ieri in barca è stato a Capri per incontrare Aurelio De Laurentiis, resterà ancora in città.

Calciomercato Napoli, Osimhen resta in città

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, infatti, Victor Osimhen resterà un'altra notte al Napoli. Prosegue dunque il soggiorno dell'attaccante del Lille nella nostra città. Ieri il calciatore, insieme al suo entourage, è stato ospite di Aurelio De Laurentiis in quel di Capri. Osimhen continuerà ad alloggiare all'hotel Britannique almeno per altre 24 ore.

Victor Osimhen in barca a Napoli

