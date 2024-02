CN24 - Mazzari non è a rischio, ma a fine stagione non sarà confermato! Novità su Meluso

Napoli - Pronto a nascere il nuovo Napoli in vista del prossimo anno. De Laurentiis pensa quello che può accadere, con Mazzarri che non sarà confermato e il ds Meluso che potrebbe anche cambiare ruolo. Le ultime notizie arrivano da Riccardo Catapano a CalcioNapoli24 Live:

"Mazzarri non è a rischio o in bilico da qui alla fine della stagione. Ma Mazzarri non sarà riconfermato da De Laurentiis per il Napoli della prossima stagione. Riflessioni continue del presidente, chiaramente se le cose dovessero andare sempre male allora qualcosa potrebbe poi cambiare. De Laurentiis ha chiesto una squadra più propositiva da qui a fine anno.

Meluso? C'è un'opzione che può esercitare la società. E' una persona che piace molto dal punto di vista umano al presidente e potrebbe anche essere affiancato il prossimo anno e passare in un nuovo ruolo":