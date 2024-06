CN24 - Mario Rui lascerà Napoli: vuole tornare in Portogallo, le ultime

Mario Giuffredi, nel parlare del futuro di Giovanni Di Lorenzo, si è lasciato scappare che il Napoli gli ha chiesto di portare via Mario Rui. Il Napoli cerca un nuovo esterno sinistro, il calciatore andrà via al 100%.

Mario Rui lascerà Napoli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, si lavora per trovare una soluzione giusta che possa mettere d'accordo sia società che calciatore. Intanto, però, Mario Rui vuole andare via e ha chiesto di tornare in patria, in Portogallo. Il Napoli non si opporrà alla cessione. Si attendono sviluppi.

RIPRODUZIONE RISERVATA