CN24 - Il Boca Juniors si fionda su Banega! Per Almendra al Napoli se ne riparla a luglio

Ultimissime calciomercato Napoli, novità su Agustin Almendra. Il centrocampista brasiliano classe 2000 è in vendita: il Boca Juniors si era arroccato sulla cifra di 27 milioni di euro, il prezzo della clausola. Ma la necessità di cedere il giocatore ha portato il club di Buenos Aires a calare le pretese. Almendra ha giocato solo 9 minuti durante il Mondiale Under-20.

NOVITA' TRATTATIVA ALMENDRA-NAPOLI

In queste settimane il direttore sportivo Nicolas Burdisso è stato in Europa per cercare un sostituto di Almendra: il primo obiettivo era De Rossi, che però sembra più orientato ad andare a giocare negli Stati Uniti, in MLS. Il Boca ha dunque virato su Ever Banega del Siviglia, ex giocatore proprio del Boca: se si concretizzasse questo obiettivo, la partenza di Almendra sarebbe da darsi per certa. Il Napoli però non ha rilanciato dopo l'offerta di 18-20 milioni già rifiutata, Giuntoli aspetta notizie della controparte e con ogni probabilità se ne riparlerà tra due-tre settimane, a luglio. La trattativa è già ben avviata.