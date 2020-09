Cm.it - Salta l'incontro De Laurentiis-Ramadani! Le trattative per Under-Milik e Maksimovic sono tutte rallentate: la situazione

Calciomercato Napoli - Da giorni si parla della possibilità di un incontro tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’agente di Kalidou Koulibaly Fali Ramadani. Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomerato.it, non ci sarà oggi nessun incontro:

"I rapporti tra i due stanno vivendo una fase interlocutoria. Maksimovic non è più così sicuro di restare a Napoli, dopo aver sfiorato la firma sul contratto: il ds Giuntoli lo avrebbe inserito in alcune potenziali trattative per la cessione. Al momento, sulla questione Koulibaly, non si registrano rilanci del Manchester City e le parole di ieri del Patron azzurro hanno ulteriormente rallentato la trattativa. Questo stallo blocca anche lo scambio Milik-Under e di conseguenza anche la possibilità per Dzeko di spostarsi alla Juventus"