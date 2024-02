Cm.it - Mazzarri e Meluso via? De Laurentiis valuta le opzioni: sei nomi per futuro allenatore e ds, tris d'emergenza in caso di esonero

Calciomercato Napoli - Dopo la sconfitta con il Milan, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha aperto una fase di riflessione su Walter Mazzarri: il tecnico dovrebbe restare, secondo calciomercato .it, ma le cose dovrebbero cambiare.

Aurelio De Laurentiis ci sta pensando se tenere o meno Walter Mazzarri:

“Le cronache raccontano di telefonate, messaggi dopo il Milan. Al patron non è piaciuto l’atteggiamento del primo tempo, così come la gestione dei nuovi e la media di 1.27 punti a gara nella gestione Mazzarri. Gli elementi per il terzo allenatore ci sarebbero tutti: Giampaolo, Ballardini, Cannavaro alcune delle opzioni.

Anche il ds Meluso è in scadenza e sul tavolo ci sono varie opzioni: l’ipotesi che Accardi, ds dell’Empoli, arrivi con Farioli, tecnico del Nizza, è da tenere in considerazione. Le altre ipotesi portano a Pioli, sempre più blindato dal Milan ed a Italiano che potrebbe aver concluso il percorso con la Fiorentina. Come ds ci sono Sartori del Bologna e Marchetti del Cittadella. Se per il secondo è più semplice liberarsi, per il primo lo scenario partenopeo è più complesso”