Il Napoli è al lavoro per cercare la giusta collocazione per Amin Younes. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, tra i club interessati al tedesco è spuntato anche l'Olympiakos. Il club greco ha raccolto informazioni per l'ex calciatore dell'Ajax, per cui il Napoli chiede 15 milioni di euro, mentre il prezzo del prestito oneroso è fissato a 2.5 milioni. Sul calciatore ci sono anche Sampdoria, Torino e SPAL.